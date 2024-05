Parte Sirio, il tram torna in centro a Firenze dopo 66 anni. Linea attiva in agosto

Firenze, 25 maggio 2024 - La testa di Sirio bucherà la pancia del centro storico qualche minuto dopo le dieci di domenica mattina. Era la fine degli anni ’50 – Fiorentina fresca di tricolore e una città che già si era tolta dai vestiti tutte le polveri della guerra – quando l’ultima verga fu sollevata e tolta dalle strade all’ombra del Duomo.

Dopo quasi settant’anni dunque, pur tra le strutturali polemiche insite nel Dna dei fiorentini, la tramvia rimette ’piede’ in centro. Sulla carta si tratta di un passaggio sperimentale, ovvero un viaggio tecnico per l’ultimo tratto della Vacs, la variante al centro storico, che aggancia i viale a San Marco, nuova porta dei pendolari.

Saranno presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e i dirigenti e tecnici del Comune. Il tram partirà proprio da piazza San Marco e proseguirà fino alla fermata Lavagnini-Fortezza dove si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Giuseppe ‘Beppe’ Matulli, ex vicesindaco e ‘padre’ del progetto del tram, recentemente scomparso. Successivamente la tramvia proseguirà verso San Donato dove sarà aperta l’ex centrale termica Fiat di Novoli.

"Si tratta di un viaggio tecnico ma i lavori sono in dirittura d’arrivo. – sottolinea l’assessore uscente alla mobilità Stefao Giorgetti – Come avevam annunciato, infatti, la variante al centro storico Fortezza-Libertà-San Marco sarà in funzione già entro agosto, ben prima dell’inizio delle scuole".

Giorgetti guarda avanti e spiega anche che a Gavinana, dove sorgerà il nuovo ponte sull’Arno riservato solo ai motori (per far spazio al tram più a valle), sono già iniziate le bonifiche belliche. Ultimati i passaggi con il Genio militare potranno partire i cantieri. Tempo stimato per il completamento dell’opera: circa un anno.

La notte scorsa intanto, fa sapere Palazzo Vecchio, è scattata l’alimentazione sempre della linea di contatto del terzo tratto della linea Fortezza-Libertà-San Marco. Elettrificata e messa in collegamento permanente quindi la linea di contatto nella zona compresa tra la fermata Libertà-Parterre e via La Pira (fino a via Dogana) comprendendo quindi anche piazza San Marco.

Le condutture di contatto e di alimentazione, poste interamente alla sede tramvia, saranno alimentate da corrente continua. – fanno sapere gli uffici tecnici – Dovranno essere considerate permanentemente in tensione come le linee in servizio.