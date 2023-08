Tragedia nel mare mosso, 36enne di Grassina muore annegato

San Vincenzo (Livorno), 6 agosto 2023 – Domenica tragica a San Vincenzo, in provincia di Livorno, dove un 36enne di Grassina (in provincia di Firenze) è annegato a causa del mare mosso. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi per cercare di rianimare l’uomo portato sulla spiaggia in località Rimigliano.

Sempre in quel tratto di mare sono stati soccorse altre quattro persone salvate da principi di annegamento.