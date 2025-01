Olivia muore in culla. Lastra in lutto

Lastra a Signa, 4 ottobre 2021 - Si è addormentata dopo aver preso il latte e non si è più svegliata. Uno degli incubi più temuti dai neo-genitori, la Sids, ovvero la morte in culla, si è concretizzato a Brucianesi, frazione di Lastra a Signa, della notte fra venerdì e sabato.

La piccola Olivia, un mese e mezzo, era nel suo lettino quando, intorno alle 4, i genitori sono andati a controllare. La bimba però non respirava più e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei volontari e del medico della Misericordia di Lastra a Signa, né la corsa al Meyer, dove la neonata è arrivata in arresto cardiaco. Un lutto terribile che ha colpito fortemente non solo il padre, la madre, la sorellina maggiore e i familiari più stretti, ma anche le intere comunità di Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino, dove i genitori della piccola sono molto conosciuti. Il padre, Daniele Sterrantino, è presidente dell’Associazione sinistra per Lastra, è stato a lungo volontario della Misericoridia ed è sempre stato molto impegnato in politica. Per tanti anni è stato consigliere comunale del Prc e forte è anche il suo impegno nell’Anpi, nell’associazionismo e nel circolo Arci Tripetetolo. Da tempo lavora nel Comune di Montelupo che sabato, appena saputo della tragedia, ha chiuso per lutto. "Il Comune di Montelupo si stringe con affetto al proprio dipendente – ha detto il sindaco Paolo Masetti - che sta affrontando insieme alla sua famiglia un lutto terribile. Non c’è bisogno di tante parole, lui sa che gli siamo e saremo tutti accanto".

Anche l’amministrazione lastrigiana, dove lavora la mamma della piccola, Serena Chiti, ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio e vicinanza. "Siamo tutti rimasti terribilmente scossi dal lutto che ha colpito Serena, nostra dipendente comunale, e Daniele, da sempre attivissimo nella vita politica e sociale della nostra comunità - ha detto il sindaco di Lastra, Angela Bagni -. Tutta la giunta, l’amministrazione e i dipendenti si stringono ai genitori e alla famiglia in questo momento tristissimo".