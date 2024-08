Tra poesia e filosofia. Il professor Ugo De Vita in autunno alle Murate

Per "Officina della poesia il teatro e le arti", Ugo De Vita (nella foto) presenta "Leggere… per dimenticare", il nuovo progetto multidisciplinare che dall’autunno coinvolgerà teatri e atenei: è l’incontro tra parola poetica e filosofia della voce. Le lezioni alle Murate su "Vita e Opere" di Aldo Palazzeschi, dalle 16,30 (il 2 e l’8 ottobre). "Non vorrei – ha affermato De Vita –, traesse in inganno il titolo assegnato al progetto, nessuna contrapposizione con la splendida iniziativa del Comune di Firenze “Leggere per non dimenticare”, poiché la storia è monito, insegnamento costante. Vorrei restituire valore al pensiero come approfondimento della realtà e non fuga".