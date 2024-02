"Tra fossi e boschi". Il teatro per i bambini

Oggi alle 17 la rassegna del Teatro Regina Margherita di Marcialla. Edizione 2023 -2024, la ventesima, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Oggi va in scena "Tra fossi e boschi", teatro di figura di e con Giorgio Gabrielli. Si parla di animali e delle loro storie d’amicizia, di viaggio, di scelte difficili e strani cambiamenti e di quello che vicende così fantastiche ci possono insegnare. Un signore per farsi passare l’insonnia si aggira tra fossi e boschi. Qui s’imbatte in una piccola lucciola che lo guida in luoghi magici dove dagli alberi e dai fossi escono storie. Una volta a casa il signore le ricostruisce con gli oggetti della sua camera da letto: il lenzuolo diventa un fondale sostenuto dalla rete infilata nella cassapanca; con tutto il resto costruisce i personaggi per raccontare le storie sentite. Ecco la vita di un pesciolino sognatore e di una rana giramondo, di un camaleonte variopinto, di una lumachina ambiziosa e di un bruco molto ingordo, che dire, addirittura la lucciolina in persona verrà a raccontare una bellissima filastrocca.

Il bambino è sempre meravigliato dal mondo immaginario che lega le vicende degli animali a quelle degli uomini, poiché si rivede nelle avventure fantastiche di esseri a lui così cari e misteriosi.

In questo spettacolo gli animali sono il tramite per parlare di problematiche che sono le stesse che accompagnano gli esseri umani. La narrazione si serve di un linguaggio semplice ma da adulti che piace e diverte molto il bambino, in questo gioco nel quale un adulto racconta, si interroga e chiede chiarimenti su piccole-grandi vicende il bambino si sente protagonista ed è portato ad entrare in un gioco nel quale le sue impressioni e spiegazioni servono ad un adulto per capire meglio le storie che racconta, le quali viste attraverso gli occhi di un bambino cambiano spesso significato, questo contribuisce attivamente all’andamento della storia e allo svolgimento dello spettacolo.

Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Bar Italia) Tavarnelle Val di Pesa – telefono 3398673283, Bazar Norma a Marcialla – telefono 055 8074027, Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa – Telefono 0558075284, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli.

Prezzo dei biglietti: da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo. La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti, Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi, prosa e jazz & wine, teatro popolare toscano, km zero e altri eventi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.