Tra due settimane torna la Festa della Misericordia . Musica, teatro, sport, cabaret e gastronomia

Torna ’In Festa’ la festa della Misericordia di Sesto giunta, quest’anno, alla sua 13esima edizione. Consueta la location, piazza San Francesco, e anche il periodo di svolgimento, a settembre dal 6 al 16, con un programma di spettacoli, teatrali, musicali ma anche sportivi oltre alla possibilità di mangiare nel ristorante, pizzeria o agli stand gastronomici allestiti all’esterno della sede della Confraternita.

Il via, venerdì 6 alle 21,15, sarà con la commedia ’Amor che va amor che viene’ della compagnia I Sempreverdi; il 9 lo spettacolo della compagnia Namastè ’La porti un bacione a Firenze’, il 10 sempre teatro con ’Il mitico undici’ della compagnia Metropolis e del 12 con la commedia ’Improvvisamente’ della compagnia La Foi.

Fra le serate musicali le tribute band di Fabrizio De André e dei Queen, Via del Campo, il 7, e Great Queen Rats il giorno dopo. Per le iniziative legate allo sport mercoledì 11 tornerà anche il 18esimo Trofeo Misericordia di Sesto, corsa podistica a favore di Save The Children. In programma anche il live show della Iena Andrea Agresti sabato 14 mentre la conclusione, il 15, sarà con la serata cabaret ’Mise Talent Show’ e con il Torneo di burraco il giorno dopo. Domenica 15 saranno anche inaugurati i nuovi automezzi acquistati con i proventi della festa. Programma completo sulla pagina Facebook della Misericordia di Sesto.

S.N.