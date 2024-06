Tour de France. I divieti in città per la partenza

La partenza della tappa del Tour de France da Bagno a Ripoli, nello specifico davanti al Viola Parl sulla SP 34, sarà una grande festa in giallo, ma creerà anche qualche inevitabile disagio nella routine quotidiana, in particolare per il traffico. Per il 29 giugno sono previste alcune modifiche alla viabilità e alla sosta. Dalle 9,30 alle 14 via di Rosano sarà chiusa al transito; dalle 18 del giorno precedente e fino alla fine del passaggio della corsa, divieto di sosta con rimozione nei parcheggi del cimitero di Quarto e di via Le Plessis Robinson ed in via di Rosano (SP34) nel tratto all’interno dell’abitato di Vallina. La viabilità alternativa per chi proviene da San Donato in Collina è da Osteria Nuova verso Antella, Ponte a Ema, viadotto Marco Polo. Per chi va a Pontassieve, meglio passare da Osteria Nuova e poi Rosano e Rignano. Anche il trasporto pubblico locale dalle 9 alle 14, subirà modifiche.

Ma.Pl.