Toscanello d’Oro. Stasera in piazza. Irene Grandi

Il Toscanello d’Oro entra nel vivo. Da oggi a domenica arriva il clou della manifestazione edizione numero 56, organizzata dalla ProLoco Pontassieve. Dopo la serata di ieri, dove Paolo Ruffini è stato protagonista di una performance live, in piazza Cairoli questa sera sarà la volta di Irene Grandi (nella foto in alto), voce tra le più amate della musica italiana. Appuntamento in piazza Cairoli alle 21,30, con ingresso gratuito. Domani, sabato, l’ormai consueto appuntamento Cultura&Spettacolo, quando piazza Vittorio Emanuele II ospiterà la straordinaria Orietta Berti, che regalerà pillole della sua esperienza e carriera musicale, unite a qualche segreto della sua cucina. Tra gli ospiti previsti, da sottolineare la presenza del maestro Alberto Presutti (oggi), che presenterà il suo libro Bentornato Galateo. Ma, oltre ai grandi eventi, da non scordare il ricco programma musicale, con band per tutti i gusti in piazza Boetani, i numerosi momenti d’incontro, le presentazioni letterarie e le mostre d’arte.

Appuntamenti per tutti, tra il palco di Piazza Vittorio Emanuele II, le sale comunali, la Biblioteca, le Muratine e il Museo Geo. In programma anche molte attività per famiglie e bambini, le sfide culinarie, l’attesa sfilata del corteo storico e il concorso delle vetrine. Inoltre, acquistando la Wine Card in piazza Vittorio Emanuele II, sarà possibile gestire in autonomia il proprio percorso di degustazione lungo ‘La Via del vino’, in via Tanzini. Info e programma completo si trovano sulle pagine social di Toscane d’Oro e ProLoco Pontassieve.

Leonardo Bartoletti