’Toscanello d’Oro’ Il territorio al centro

La tradizionale festa dedicata a "vino, territorio e cultura" torna come ogni anno a Pontassieve. Dal 30 maggio al 4 giugno, grazie anche al Consorzio Chianti Rufina, il Borgo si animerà di sapori, profumi e musica con il Toscanello d’Oro, giunto alla 54esima edizione. L’inaugurazione è prevista per il 30 maggio alle 17.30. Piazza Vittorio Emanuele II e Via Tanzini diventeranno per cinque giorni la "Cittadella del Vino" e la "La Via del Vino", con la possibilità di conoscere le aziende locali, partecipare a incontri, degustazioni e acquistare dai produttori.

