Toscana, variazione di bilancio. Aiuti alla filiera della stampa

Il sostegno alle edicole e alla distribuzione di giornali nelle zone interne, il supporto al distretto della moda e alle comunità colpite dal maltempo. E, ancora, l’aumento di capitale di Firenze Fiera e l’asse di penetrazione di Viareggio. Sono alcune delle scelte più significative della seconda variazione al bilancio 2025-27 della Regione, andata ieri all’esame del Consiglio, dopo essere stata illustrata dal presidente della commissione Affari generali, Giacomo Bugliani (Pd). Alcune misure sono state inserite in una serie di emendamenti della giunta, per 1,7 milioni di euro, depositati ieri mattina. Fra queste 200mila euro contro il rischio della "desertificazione" delle edicole delle aree interne, ma anche un contributo fino a 80mila per il 2025 alle Unioni di Comuni che esercitano la funzione di Centrale unica di committenza per lavori.

"Durante la seduta della Commissione Aree Interne – ha detto il presidente della commissione, Marco Niccolai (Pd) - avevamo preso un impegno con i soggetti della filiera dell’informazione, in particolare i distributori. L’impegno è stato mantenuto: la Toscana diventa la seconda regione a intervenire ma la prima in Italia per entità dell’intervento". Nel complesso, le modifiche della seconda variazione determinano un incremento dei volumi di entrata e spesa per 6,4 milioni nel 2025, 13,6 milioni nel 2026 e 8,8 milioni nel 2027. "La seconda variazione comporta una serie di interventi strategici per il territorio toscano – ha spiegato Bugliani -. Per il 2025, l’integrazione di risorse è di oltre 600 milioni per tutti i progetti regionali". In particolare, 8 milioni nel 2025 sono destinati al sostegno dei territori colpiti dal maltempo di marzo, con contributi fino a 3mila euro alle famiglie, ma anche fondi a imprese e terzo settore. Ammontano a 39,4 milioni nel 2025 le risorse per la costituzione di un fondo per il rilancio del sistema moda, mentre sono 11 milioni le integrazioni di risorse per la cultura e un milione per il sostegno alle imprese del sistema neve. Autorizzata poi la sottoscrizione dell’aumento del capitale di Firenze Fiera per 6,5 milioni.

Il dibattito è andato avanti fino a tarda notte, anche per affrontare 75 ordini del giorno del capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. Rinviato il tema della Terza Torre, ovvero dei nuovi uffici della Regione a Novoli. "Possibile una nuova variazione di bilancio a giugno o luglio" ha detto Giani.

Lisa Ciardi