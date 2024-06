Toscana, un bando da 2 milioni per la formazione degli imprenditori agricoli

Firenze, 25 giugno 2024 - Un bando da 2 milioni di euro circa per la formazione degli imprenditori agricoli in Toscana. Lo annuncia la Regione Toscana. Il bando, appena uscito, spiega una nota, sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching. Le attività verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali della Pac 2023-2027 con particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni. Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile e l'importo massimo del contributo pubblico per progetto è pari a 250.000,00 euro. Le domande potranno essere presentate su Artea dal primo luglio alle ore 13 del 30 settembre. "Per uno sviluppo rurale di qualità - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - ci vogliono ulteriori risposte ai bisogni delle imprese, nel rispetto del nostro territorio. E la formazione che offre questo bando, che mette al primo posto l'innovazione e la modernizzazione, va in questa direzione". Per la vicepresidente della Toscana e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi, "questo intervento persegue l'obiettivo trasversale del regolamento europeo di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione, e incoraggia la condivisione delle attività e della digitalizzazione, oltre a essere strettamente collegato in termini funzionali con gli altri interventi del Complemento di sviluppo rurale della Toscana".