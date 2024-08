Toscana, Sardegna e isole greche. Per le ferie dei politici vince il mare

Il rompete le righe è arrivato da poche ore. Dopo mesi intensi e complicati – tra campagna elettorale a Firenze, insediamento della sindaca Sara Funaro e nuova giunta – anche per i politici è arrivato il momento di rigenerarsi e andare in ferie. Un po’ per tutti non saranno vacanze lunghissime perché in politica non c’è mai tempo di staccare per lunghi periodi. Oltre alla Toscana, c’è chi sceglie la Sardegna e chi la Grecia. Comunque vince il Mediterraneo.

Partiamo dalla sindaca Funaro che si godrà per qualche giorno proprio il mare della Grecia, col compagno e alcuni amici: un pit stop per ricaricare le pile e tornare alla grande in vista di una fine estate e di un autunno che si preannunciano intensi.

La vicesindaca Paola Galgani si trova sull’Appennino bolognese per qualche giorno di relax con la famiglia: per lei passeggiate, boschi, fresco (come darle torto visto il clima a Firenze) e la possibilità di una vista niente male sul Corno alle Scale e sul Cimone. Dicevamo dell’amore per la Toscana. L’assessore Dario Danti andrà al mare nella splendida Baratti per una settimana: prima, però, accompagnerà la moglie e sindaca di Montopoli in Valdarno Linda Vanni a Valbonne, in Francia, per rinnovare il patto di amicizia tra i due Comuni.

Ancora Toscana. Hanno scelto la nostra regione, in diverse declinazioni, pure gli assessori Giovanni Bettarini, Laura Sparavigna, Caterina Biti, Letizia Perini. Per lo stakanovista Bettarini, ad esempio, ci sarà solo qualche giorno di pausa. Biti ha scelto la costa livornese, per Sparavigna il pacchetto relax comprende il mix tra mare e trekking in montagna. Andrea Giorgio invece farà un’avventura in campeggio in Sardegna con la famiglia mentre Nicola Paulesu andrà qualche giorno sulle Apuane nei luoghi della sua nascita prima di concedersi, anche lui, qualche giorno in Sardegna, nei luoghi di origine della sua famiglia paterna. Benedetta Albanese ha scelto di fare un giro in Corsica con la famiglia in alcuni campeggi, spostandosi con auto e traghetti, mentre Jacopo Vicini andrà a Minorca con la moglie. Cosimo Guccione, presidente del consiglio comunale di Firenze, è in vacanza in montagna con la famiglia.

Giunta e consiglio, ma non solo. È tempo di vacanze per tutti. Il leader di Iv Matteo Renzi ha optato per la Sardegna, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scelto Corfù, in Grecia: sarà lì, con la famiglia, da oggi al 20 agosto, in modo da potersi rilassare e prendersi qualche giorno di pausa. L’europarlamentare ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella si trova invece con la famiglia negli Stati Uniti. Nardella ha già visitato il campus universitario della Syracuse university, la più antica università presente a Firenze, e si sta muovendo per Boston. L’ultima tappa sarà quella di New York. Un finale niente male.