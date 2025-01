Toscana, prorogato bando diversificazione aziende agricole

Firenze, 13 gennaio 2025 - Prorogata alle 13 del 28 febbraio la scadenza di presentazione delle domande per il bando "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) Feasr 2023-2027. Lo comunica la Regione Toscana. Dalle fattorie didattiche all'enoturismo o all'oleoturismo, si spiega in una nota, sono solo alcune delle attività extra-agricole che si possono svolgere nelle aziende agricole e che sono le protagoniste di questo bando da 18,8 milioni. "Dietro al concetto diversificazione delle aziende agricole - sottolinea la vicepresidente della Regione e assessora al'agroalimentare Stefania Saccardi - si cela una miriade di iniziative, segnale di nuove strategie aziendali, soluzioni imprenditoriali che nascono per dare risposte al territorio e alle particolari esigenze di consumatori e utenti. Sono nuove forme a cui abbiamo il dovere di dare attenzione e sostegno. Per questo ci auguriamo che questo bando trovi molte adesioni perché possiamo sostenere le strategie imprenditoriali che si evolvono, le complesse interrelazioni tra le diverse funzioni e quelle forme innovative che garantiscono lo sviluppo delle aziende agricole diversificate anche nelle aree più svantaggiate".