Toscana Pride oggi a Firenze: percorso, orari e programma

Firenze, 8 luglio 2023 - E’ il giorno del Toscana Pride, che torna a Firenze dopo sette anni. È dedicato ai “Corpi InTRANSigenti” delle persone lesbiche, gay, bisessuali e bi+, trans*, queer, intersex e asessuali.

“Siamo sicuri che sarà una piazza ancora più partecipata. Lo stiamo vedendo in tutta l'onda pride: abbiamo registrato un sensibile aumento di partecipazione e a Firenze ci aspettiamo di superare ampiamente le 30mila presenze di Livorno dello scorso anno”. Così la presidente nazionale dell'Arcigay Natascia Maesi.

Il ritrovo del grande corteo di oggi, sabato 8 luglio, sarà dalle 16,30 al Giardino delle Scuderie Reali: partenza prevista intorno alle 17,30 dal piazzale di Porta Romana.

Il percorso prevede il passaggio in Via Romana, Via Maggio, L.no Guicciardini, Ponte alla Carraia, L.no Vespucci, Via di Melegnano, Borgo Ognissanti, Via Il Prato, Viale Fratelli Rosselli, Piazza Vittorio Veneto e terminerà al parco Vittorio Veneto dove si terrà l’evento finale con intervento e incursioni di artisti.

Le realtà che saranno presenti con mezzi sono undici: Famiglie Arcobaleno, Arcigay Firenze, Ireos, Arcigay Livorno, Arcigay Arezzo, Agedo, Coming Out con Arcigay Prato Pistoia, The Shade, Mamamia, Love My Way e The Social Hub.

Parcheggi consigliati: scambiatori lungo le linee tramviarie (es. Villa Costanza) per poi procedere a piedi o con i mezzi.

Mezzi consigliati dopo aver parcheggiato: Linea T1 intercambio con Bus 12 in Piazza Paolo Uccello/Via Vanni.

Ecco i consigli per arrivare dalla stazione al punto di ritrovo:

Dalla stazione Santa Maria Novella al concentramento: linee 11/36/37

Dalla stazione Campo di Marte al concentramento: linee 12/13 (circolari)

I servizi per i disabili

II Toscana Pride è attento alle esigenze delle persone disabili e neurodivergenti. Saranno a disposizione: bagni accessibili disponibili all’arrivo; aree di decompressione: è previsto un punto di scarico sensoriale, ovvero uno spazio tranquillo e più silenzioso dove chi ne ha bisogno può recarsi senza abbandonare la manifestazione. Saranno qui distribuiti anche i tappi per le orecchie. Anche per gli interventi dal palco sarà prevista un’area non affollata per persone che hanno necessità di uno spazio tranquillo. I discorsi saranno tradotti in lingua LIS da due interpreti sul palco, che sarà accessibile alle persone in carrozzina.

Assistenza

Sarà presente il servizio di Pronto Soccorso prestato dalla Croce Rossa: per qualsiasi emergenza, rivolgersi a una persona dello Staff che interverrà immediatamente chiamando i soccorsi. Grazie alla Coop sono state fornite bottiglie d’acqua che saranno sui carri a disposizione di chi ne ha necessità.

The Shade 4 Pride la festa di Underdogs Srl società Benefit è la festa ufficiale del Toscana Pride l’8 luglio dalle 20 presso La Limonaia di Villa Strozzi in collaborazione con Arcigay Firenze, GULP, InQuanto Teatro con il supporto di YellowSquare e lo sponsor ufficiale Distilleria Mezzanotte.

Underdogs Srl Società Benefit, fondata da Riccardo Massidda (AKA Ava Hangar) e Valerio Bellini, nasce con l’impegno di dare spazio e dignità a chi fa arte Queer, e a tutte le persone che mettono a disposizione le loro professionalità, creando opportunità di lavoro, senza venir meno all’impegno artistico e a quello di generare risorse per sostenere le attività sociali delle associazioni LGBTQIA+ del territorio, come Arcigay Firenze, per l’acquisto di test HIV/HCV/Sifilide, condom, femidom, ha sostenuto la serata di spettacolo “Parti di Madre Trans” e l’acquisto di un videoproiettore. Questo impegno continua con la festa ufficiale del Toscana Pride: il 50% del ricavato (al netto delle spese) andrà al Toscana Pride.

I bigliett sono in prevendita online su Ticketone (con diritti di prevendita) e offline tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 18 in poi direttamente in cassa a La Limonaia e a tutti gli eventi di Arcigay Firenze. Il programma prevede la presenza di 4 artistə: Mads DJ con Jenny Jackson al Vocal, i Queen of Saba e Populous. Durante la serata ci sarà il Best of delle performance delle nostre resident Panthera Virus, Bianca Mùnera Wutang, Gionatella, The Rusty Bat capitanate dalla nostra Ava Hangar. La Limonaia sarà divisa in 3 spazi. Anfiteatro - spazio Chill e decompressione con Bar e Bagni chimici fino alle 2; Giardino - dal cibo alla proposta artistica e disco. La Musica si abbassa dalle 2; Inside - lo spazio interno sarà rinfrescato. Musica stop alle 4. Tutti gli spazi, ad eccezione dell’anfiteatro, sono accessibili alle persone che necessitano di dispositivi per la mobilità.