Toscana Pride 2023, "Corpi InTRANSigenti" in marcia a Firenze

E’ dedicato ai “Corpi InTRANSigenti” delle persone lesbiche, gay, bisessuali e bi+, trans, queer, intersex e asessuali il Toscana Pride 2023 che si terrà oggi a Firenze a sette anni di distanza dal primo Toscana Pride nel capoluogo toscano. Il percorso InTRANSigente prevede il concentramento alle 16.30 al Giardino delle Scuderie Reali di Porta Romana. Un’ora dopo la partenza del corteo che attraverserà Porta Romana per poi snodarsi in via Romana, via Maggio, Lungarno Guicciardini, Ponte alla Carraia, Lungarno Vespucci, via di Melegnano, Borgo Ognissanti, via Il Prato, viale Fratelli Rosselli e piazza Vittorio Veneto.

"Come Regione anche quest’anno abbiamo confermato il nostro patrocinio al Toscana Pride, e parteciperemo alla grande parata con il Gonfalone. Ci saremo per ribadire che non esistono persone, amori, famiglie, bambine e bambini di serie A e di serie B" le parole di Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere.