Toscana, in Regione i 10 anni di Colors for peace

Firenze, 3 marzo 2024 - "E' cruciale specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo a livello internazionale impegnarsi nell'educazione alla pace e della convivenza rispettosa delle culture diverse. I progetti che Colors for peace porta avanti da un decennio vanno in questa direzione. E' motivo di orgoglio che questa attività parta proprio dalla Toscana, terra di diritti e da un luogo simbolo quale Sant'Anna di Stazzema (Lucca), dal quale ancora oggi si leva forte un grido di pace contro ogni forma di violenza e di odio". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in merito a Colors for peace, associazione internazionale, che compie 10 anni.

Nata a Sant'Anna di Stazzema da un'intuizione del promotore Antonio Giannelli, l'associazione internazionale è impegnata nella promozione della cultura universale della pace attraverso l'arte dei bambini sviluppa progetti in tutto il mondo. L'associazione ha rinnovato il proprio consiglio direttivo e lo ha presentato oggi a Giani e alla giunta regionale. "Con oggi inizia per noi un nuovo corso - sottolinea Antonio Giannelli, confermato alla presidente dell'associazione -. Ereditiamo quello che di buono abbiamo fatto in dieci anni in cui l'attività svolta è andata oltre ogni migliore previsione. Un grande rammarico è quello di operare in un momento particolarmente complicato a livello internazionale. Ma la nostra missione è quella di educare gli adulti di domani". Presente anche Rossano Fabbri, segretario di Stato per l'industria della Repubblica di San Marino, che sostiene l'associazione fin dalla nascita.