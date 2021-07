Firenze, 8 luglio 2021 - Il portale Campeggi.com ha assegnato per il sesto anno consecutivo i suoi Certificati di Eccellenza. Medaglie d'oro a cinque regioni, tra cui la Toscana. Due i campeggi della nostra regione ad essere premiati: il camping village Le Esperidi di Bibbona, in provincia di Livorno, e Santapomata, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

Al camping Le Esperidi è andato il premio 'Miglior Wi-fi', che celebra le strutture en plein air che si sono attrezzate per offrire ai turisti italiani e stranieri un servizio di connettività wireless di qualità elevata. Capolista 2021, così come nel 2018, Le Esperidi, motiva Campeggi.com, è “una struttura che offre molte soluzioni abitative per trascorrere una vacanza affacciati direttamente sul mare toscano, in un contesto naturale di estrema bellezza”.

Il camping Santapomata ha invece vinto il premio 'Sistemazioni originali'. E' una struttura “dove è possibile scegliere tra glamping eco-chic e molte soluzioni creative e curate nei minimi dettagli, tutte immerse nella splendida natura toscana a due passi dal mare”.