Toscana Aeroporti. Passeggeri a +13,9%

Il cda di Toscana Aeroporti spa ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 con un "netto miglioramento della redditività trainato dal record di traffico passeggeri pari a 1,5 mln transitati dagli scali di Firenze e di Pisa, con un tasso di crescita (+13,9%), superiore a quello del sistema aeroportuale italiano (+12,4%)". I ricavi totali del periodo sono stati in crescita del +6,9% a 20,8 milioni di euro, l’Ebitda ha avuto un forte aumento del +64,3% a 4,3 milioni di euro, con un miglioramento dell’Ebitda margin del +7,2%. "In un contesto internazionale complesso e incerto - sottolinea il presidente Marco Carrai - rimaniamo fiduciosi e determinati nella nostra visione strategica. Continueremo a investire nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze, con un’attenzione particolare alla sostenibilità come fattore chiave per la crescita di Toscana Aeroporti".