Torselli, missione Europa. Schmidt tra i supporter. E Donzelli rilancia Tomasi alla guida della Toscana

Il racconto generazionale di una destra che partendo dalle frange più radicali e minoritarie della coalizione è diventata mainstream e di governo. E che adesso si prepara al grande salto in Europa. A farsi in qualche modo depositario di queste aspirazioni è il capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, candidato alle Europee nella circoscrizione Italia centrale. "È una storia bellissima che merita di essere raccontata – spiega all’evento di lancio della sua campagna alle Terrazze Michelangelo – un’intera generazione che ha iniziato a sognare di poter cambiare al massimo il prossimo rione all’inizio, neppure il proprio Comune, e che oggi esprime sindaci, presidenti di Regione, parlamentari, il presidente del Consiglio. E oggi può anche sognare di avere il primo rappresentante della destra politica in Europa. Sento la responsabilità, ma è una sfida troppo bella per non essere accettata".

Nel locale che Torselli ha scelto per lanciare la sua candidatura arriva tutto lo stato maggiore dei meloniani: si sono il plenipotenziario del partito, Giovanni Donzelli, il gruppo di Fdi in Regione al gran completo, alcuni parlamentari e molti candidati sia di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale che della lista civica che sostiene Schmidt. E non poteva mancare l’aspirante sindaco. "L’ho invitato perché lo stimo e in lui ho grande fiducia – dice Torselli all’agenzia Dire– E credo che con lui si possa fare la storia. E’ un bene che Eike sia qui così potremo ascoltarlo, salutarlo e io condividerò con lui anche un momento bello della mia campagna elettorale".

Il diretto interessato, preso d’assalto da tutti i presenti, tra una stretta di mano e un selfie spiega che "sono un candidato civico per le amministrative, in una grande coalizione del centrodestra. Torselli è il candidato di punta per le Europee in Toscana per Fdi, quindi molto volentieri vengo qui per dare un segnale di amicizia e solidarietà".

E ai giornalisti che gli fanno notare che dal Pd gli contestano di partecipare a questo evento malgrado abbia detto di non vedere la destra intorno a sé, l’ex direttore degli Uffizi obietta: "Ho detto che non vedo la destra-destra – afferma – Non la destra vaga, del centrodestra è piena la mia coalizione. Stasera ci sono più persone di destra che non di centro, ma la destra-destra non la vedo qui nemmeno in questa occasione. Me la dovete far vedere".

All’evento organizzato da Torselli c’è anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (in odore di candidatura, il prossimo anno, per la presidenza della Regione). E Giovanni Donzelli, sempre molto abbottonato, questa volta si lascia sfuggire, come riporta l’Ansa, che "stiamo insistendo molto con Tomasi per candidarsi, prima o poi ce la faremo e gli faremo capire la necessità di impegnarsi. A Firenze, invece, respiro un’aria che non ho mai respirato. Ce la metteremo tutta. Vinceremo e faremo anche un favore al Pd che ha bisogno di un po’ di sana opposizione".

A.P.