Tornano movida light in piazza e pranzo sociale

La primavera 2023 segna due ritorni a San Niccolò. Due simboli del rione diversi tra loro, ma all’insegna della convivialità. Il primo la riapertura dello storico pub Joyce, seppure in altra chiave, il locale tornerà a rilluminarsi con il quinto punto vendita della Ditta Artigianale. Addio però alla vita notturna che ha fatto la storia: l’ultimo cocktail sarà servito alle 23, per non creare conflitti con i residenti. Il secondo, il ritorno del pranzo sociale del 25 aprile in piazza Poggi: "Quest’anno contiamo sul bel tempo e nonostante i lavori che ci sono alla torre di piazza Poggi confidiamo di fare un’iniziativa numerosa, con il coinvolgimento di tantissimi giovani" si augura la presidente del Comitato San Niccolò, Sara Nocentini. "Il pranzo è possibile grazie ai giovani che si mettono a disposizione – spiega Alessandro, uno dei volontari del circolo Arci – C’è un ritorno dei giovani al tesseramento e alla partecipazione. I problemi del lavoro, sociali etc i giovani non li accettano e sentono di fare una scelta partigiana anche oggi".