Torna "Maggio felino": libri, premi e diplomi agli amanti dei gatti

Torna l’omaggio ai gattofili d’Italia. L’appuntamento è domani dalle ore 16 alla biblioteca comunale di Fiesole, in via Sermei 1, nell’ambito del "Maggio Felino", la manifestazione più tipica e importante dell’Accademia dei Gatti Magici, vero e proprio centro studi sulla figura del felino a noi più familiare, la cui sede ufficiale è sulle colline di Fiesole ma che è da anni punto di riferimento nazionale per gli amanti dei mici.

Nel corso della serata sarà presentato il libro della scrittrice nonché presidente dell’Accademia Marina Alberghini "Gatti Devoti" (Mursia Editore), opera che raccoglie la ricerca dell’autrice sulle figure di religiosi (Papi, cardinali, anacoreti, e rabbini e Santi oltre a monaci di ogni Paese) e sul loro rapporto d’amore con i propri gatti.

Seguiranno le assegnazione di premi e diplomi, che, come tradizione, andranno agli autori di opere d’arte gattofile, alle associazioni e agli atti di protezionismo. Il Maggio Felino 2023 vedrà anche due nuovi accademici: lo psicologo e storico felino Claudio Widmann e il saggista ricercatore di miti, fiabe e leggende specialmente toscani Carlo Lapucci.

Il premio "Bastet" speciale, per la promozione di razze rare, invece andrà a "Tesoro Dolce", un allevamento di gatti Burmesi, specie antichissima e poco conosciuta. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Daniela Giovannetti