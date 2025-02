Torna la navetta notturna

Divertimento, ma in sicurezza per i ragazzi di Rignano: per permettere loro di trascorrere una serata in discoteca senza i rischi legati alla guida, riparte il servizio navetta. Dal 22 febbraio tutti i giovani potranno lasciare l’auto o i motorini a casa e permettere ai genitori di aspettarli sul divano perché per spostarsi avranno a disposizione un mezzo della ditta ColBus. Il servizio, predisposto dal Comune, li porterà dal cuore di Rignano alla discoteca di via Dalla Chiesa a Firenze sud e poi di nuovo a casa. Per usufruire del servizio – pensato e organizzato dalla Consulta dei Giovani - occorre prenotarsi entro il 20 febbraio al numero WhatsApp 331.5089103. Il costo è di 5 euro.