Torna ’InCanto’, rassegna in nome della tradizione

Torna per la sua ventottesima edizione "InCanto-Rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività in Italia" dell’Istituto Ernesto de Martino a Sesto Fiorentino. La rassegna si snoderà, da aprile a settembre, con un ricco programma di iniziative: dalla Festa del 1 Maggio a Villa San Lorenzo, ogni anno gettonatissima, fino alla festa finale del 17 settembre, passando da presentazioni di libri, incontri, proiezioni e numerosi concerti con ospiti speciali come Riccardo Tesi (nella foto), Alessio Lega e Giovanna Marini e il grande evento del ritorno di E Zezi Gruppo Operaio.

Il via è previsto per oggi con un appuntamento che vuole essere anche un sentito ricordo: "Un olivo per Alessandro". A partire dalle 16, all’esterno della sede del De Martino a Villa San Lorenzo al Prato (via Scardassieri 47), verrà infatti piantato un albero di olivo per ricordare, a un anno dalla sua scomparsa, Alessandro Grassi, per tutti Alagia, dirigente dell’Istituto, all’interno del quale era molto attivo anche come organizzatore proprio della rassegna "InCanto". In programma anche gli interventi musicali de I Disertori e Resistenza Acustica. I Disertori, che hanno partecipato a molti eventi al De Martino, nascono nel 2013 all’interno dell’associazione culturale "Le Radici con le Ali", dall’incontro di varie esperienze di musica e canto.

Alcuni elementi hanno un’esperienza trentennale di ricerca, canto e riproposta del prezioso repertorio popolare toscano che nel tempo si è arricchito con documenti del libero pensiero e della fratellanza universale. L’ingresso per l’iniziativa è gratuito.

Sandra Nistri