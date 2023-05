Torna il festival dedicato ai giovani Laboratori su lavoro, diritti, sviluppo con esperti, volontari e professionisti

Generazione Z a confronto dal 18 al 20 maggio a Bagno a Ripoli per "Cambia-Menti: capire il presente, costruire il futuro", organizzato dal Comune con la Consulta dei giovani e il consiglio regionale. I giovani sono chiamati a partecipare a laboratori e incontri su sostenibilità, lavoro, diritti, transizione digitale ed energetica, economia civile, sviluppo locale, ma anche giochi, sport e benessere psicosociale. Potranno confrontarsi affiancati da esperti, volontari e professionisti con l’obiettivo di diventare più consapevoli della società, delle sue tematiche e diventarne protagonisti attivi. Le mattine saranno dedicate agli studenti del Gobetti-Volta e alle Consulte "gemelle" dell’area fiorentina, mentre i panel del pomeriggio saranno aperti a tutti. "Abbiamo scelto di investire sulle giovani generazioni – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – e questo progetto nasce proprio dall’idea di cercare di restituire alle ragazze e ai ragazzi ciò che durante la pandemia non hanno avuto, come la possibilità di creare socialità e di co-progettare insieme a noi il futuro". Tra gli ospiti, l’ex vicepresidente del CSM David Ermini, il portavoce del presidente della Regione Bernard Dika, l’ecologista vincitore del "Goldman Environmental Prize" Rossano Ercolini, la scrittrice e attivista Giulia Blasi, i volontari di Sos Mediterranee, Dynamo Camp e Psicologi on the road, il filosofo Nicola Donti, la scrittrice Allegra Salvini e i referenti della società sportiva Centro storico Lebowski. Gli appuntamenti saranno ospitati al teatro di Antella e all’antico Spedale del Bigallo.

Manuela Plastina