Torna ‘Equivalenze’: "Diversità sia risorsa"

Dagli incontri con esperti alla mostra con opere di donne e migranti accolti nel territorio fiorentino, dalle “colazioni con furto” animate da improvvisazioni teatrali, ai laboratori in movimento e sui sei sensi (gusto, tatto, olfatto, vista, udito e libertà), dai concerti alle interviste con inviate di guerra. È il Festival Equivalenze 2024 promosso dalle cooperative sociali Il Girasole (parte del consorzio Co&So) e CAT Coop. Soc., realizzato grazie anche ai contributi di Burberry Group plc, The Burberry Foundation e International Youth Foundation (Iyf), Sai Sds Firenze, Sai Sds Fiorentina Nord Ovest, Sai Comune di Pontassieve, Lomography, Fondazione CR Firenze, Dal Lago Ttc e naturalmente di tantissime associazioni e realtà che si occupano di diversità. Tutte le iniziative si terranno dal 2 al 5 ottobre 2024 presso Le Murate e alla Rfk International House of Human Rights a Firenze: un percorso in cui i partecipanti saranno direttamente coinvolti in laboratori, incontri tematici e formativi, momenti di condivisione e confronto sul tema della diversità e del suo valore.

"Equivalenze vuole essere un cantiere e si propone come un’esperienza trasformativa, un’opportunità unica per sperimentare direttamente nuove modalità in ogni ambito della nostra vita, nelle relazioni, a scuola, a lavoro, nella comunità. Partecipare a Equivalenze significa abbracciare la diversità, riconoscerla come una risorsa preziosa, creare nuove idee e agire per costruire insieme una comunità più giusta e armoniosa", affermano Monica Reis Danai e Sabrina Manuela Emilio, direttrici di Equivalenze.

"È un invito a coprogettare, tutti insieme, idee e prospettive".