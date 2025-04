Tommaso Marchi trionfa al Memorial Fabianelli: terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva e quarta stagionale per il trevigiano Tommaso Marchi, super velocista juniores che ha regolato tutto il gruppo a conclusione del Memorial Anna e Antonio Fabianelli sul pianeggiante circuito di Spianate nei pressi di Altopascio. Era questa la gara allestita in pochi giorni dalle società juniores toscane, che si sono tassate (100 euro a testa), per colmare il vuoto che si era creato nel calendario dopo l’annullamento della corsa aretina di Pieve al Toppo, grazie anche al contributo del Comitato Regionale Toscana e la collaborazione del Moto Guzzi di Prato-Angolo del Pirata per gli aspetti tecnici e logistici della manifestazione.

Al via 114 corridori e circuito da ripetere per otto volte, per una gara velocissima (oltre 48 la media oraria) combattuta, con qualche tentativo di fuga che non ha avuto però successo, ed alla fine l’intero gruppo ha disputato la volata finale. E qui lo spunto irresistibile di Marchi, bi-campione italiano allievi su pista, grazie anche al lavoro dei compagni di squadra nel preparare il suo poderoso sprint, con giustificata soddisfazione del direttore sportivo veneto Cristian Pavanello che guidato il team juniores veneto.

Al posto d’onore l’ottimo toscano di Castelfiorentino Matteoli, che corre per una squadra lombarda e terzo Bolognesi del Team Vangi di Calenzano. Prossimo impegno sabato a Ponte a Egola.

Ordine di arrivo: 1) Tommaso Marchi (Borgo Molino Vigna Fiorita) Km 80, in 1h 39’, media km 48,319; 2) Francesco Matteoli (GB Team Pool Cantù); 3) Filippo Bolognesi (Team Vangi); 4) Francesco Cornacchini (CPS Professional); 5) Sacha Salomone (idem); 6) Sciarra; 7) Granzotto; 8) Slesarenko; 9) Iacchi; 10) Veglia.

Antonio Mannori