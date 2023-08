Tir a fuoco in galleria: mezzo distrutto dalle fiamme. Era carico di biscotti

Firenze, 4 agosto 2023 – Incendio in galleria sull’autostrada A1. Questa notte, intorno alle 3, i vigili del fuoco sono del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti per spegnere l’incendio di un mezzo pesante che trasportava biscotti. Le fiamme sono divampate in una galleria nel territorio del comune di Barberino del Mugello sul tratto autostradale A1 della variante di valico in direzione Sud al km 25+900.

Sul posto inviate anche le squadre dal Comando di Bologna e dai distaccamenti di Fi-ovest e Monghidoro. Le operazioni di smassamento e di spegnimento sono terminate alle ore 7 di questa mattina, 4 agosto. Durante le operazioni il traffico è stato interrotto, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche personale di Aspi e della Polizia Stradale.

Poco prima delle ore 10 di questa mattina, sull’autostrada A1 Direttissima – precisa Autostrade – è stata riaperta anche la seconda corsia rendendo quindi pienamente percorribile, su entrambe le corsie disponibili, il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Firenzuola verso Firenze, interessato dall’incendio.

Il ripristino della piena percorribilità del tratto è stato possibile grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con 4 autobotti e 20 uomini coadiuvati da 2 squadra del Servizio Antincendio della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia che ha inoltre messo in campo circa 50 uomini e circa 15 mezzi tra autospazzatrici, piattaforme elevatrici, motopale, scarrabili, autogru e carri attrezzi, inoltre due squadre hanno distribuito dell'acqua agli utenti in coda.