Finale Conference League, Nardella: “3.000 tifosi della Fiorentina senza biglietto a Praga”

Firenze, 2 giugno 2023 – Per la finale di Conference League a Praga contro il West Ham sono attesi 3.000 tifosi della Fiorentina senza biglietto. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine di un evento in città. “Il questore ci ha informato – ha spiegato il primo cittadino – che si parla di circa 3.000 tifosi che partiranno per Praga senza biglietto”.

"È un numero piuttosto significativo – ha proseguito Nardella – soprattutto se consideriamo che sono più della metà dei tifosi che invece hanno il biglietto e saranno dentro lo stadio di Praga che come sappiamo è molto piccolo. Di solito i nostri tifosi hanno sempre fatto bella figura, soprattutto se li confrontiamo con gli altri quando sono venuti a Firenze. Non ho motivo di essere preoccupato, però è chiaro che faccio volentieri un appello a far vedere come noi siamo Firenze, come noi siamo la Fiorentina, come noi abbiamo una grande tradizione di tifoseria seria, orgogliosa e corretta”.

Sull'apertura dei cancelli dello stadio Franchi per la finale, il sindaco ha poi voluto “ringraziare la Fiorentina, in particolare il direttore Joe Barone, che ha accolto le richieste della prefettura che ci consentiranno di vivere la serata della finale a Firenze in sicurezza”. “Come Comune - ha aggiunto Nardella - ci siamo presi l'impegno di garantire la sicurezza con la polizia municipale all'esterno dello stadio insieme alle altre forze dell'ordine e di dare assistenza anche con altri interventi. Ognuno può fare la sua parte per una grande serata che, incrociamo le dita, speriamo di festeggiare alla grande sia a Praga sia a Firenze nello straordinario contesto del Franchi”.