Finale Conference League, la Fiorentina apre il Franchi. Adesso è ufficiale

Firenze, 1 giugno 2023 - Alla fine la Fiorentina ce l'ha fatta. I dirigenti viola stavano lavorando da giorni per aprire lo stadio Artemio Franchi in occasione della finale di Conference League in programma mercoledì prossimo contro il West Ham all'Eden Arena di Praga. Si cercava una maxi area per radunare tanti tifosi viola davanti ai maxischermi ed alla fine la tenacia di Joe Barone e dei dirigenti viola ha avuto la meglio. La notizia è di pochi minuti fa. Dopo un incontro in Prefettura, con anche il Sindaco Nardella, è arrivata la tanto attesa fumata bianca. L'ingresso, secondo quanto appreso, sarà a pagamento, come avvenuto ieri all'Olimpico di Roma per la finale di Europa League tra il Siviglia e i giallorossi di José Mourinho (all'Olimpico 14 euro per gli abbonati, 20 euro per gli altri, al Franchi il ticket dovrebbe costare meno). La partita si è giocata sulla questione ordine pubblico e quiete del Quartiere di Campo di Marte dopo la mezzanotte. All'interno dell'impianto verranno installati dei maxischermi, non sarà utilizzato quello dello stadio, che dalla Curva Fiesole risulterebbe difficile da vedere con chiarezza. I costi: a carico della Fiorentina praticamente tutto (compresi gli schermi provvisori ed il servizio d'ordine formato dagli steward), mentre il Comune si farà carico dei costi per i servizi della Polizia Municipale e di Alia, per quanto concerne le pulizie dopo l'evento. A margine dell'incontro sono arrivate anche delle parole sull'argomento da parte di Dario Nardella: "L'apertura dello stadio Franchi il 7 giugno per la finale di Conference Cup è una bella notizia per Firenze e per tutti i fiorentini. Ringrazio il direttore generale di Acf Fiorentina Joe Barone, il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, i componenti del Comitato per l'ordine sicurezza pubblica. Il Comune di Firenze si farà carico delle spese per i servizi della Polizia Municipale e di Alia". Nelle prossime ore la Fiorentina comunicherà le modalità per quanto riguarda la vendita dei biglietti, ieri sera all'Olimpico andati a ruba nonostante che sul manto erboso non si giocasse la partita. L'obiettivo è quello di portare al Franchi un numero vicino ai 25.000 spettatori. Possibili iniziative prima della partita. Potrebbe essere allestita anche una sorta di Fan Zone con cibi, bevande, giochi ed intrattenimento.

Alessandro Latini