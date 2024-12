Fiorentina, fibrillazione per l’Inter. Dalla maglia sporca ai cimeli della nonna, tutti i riti dei tifosi

Firenze, 1 dicembre 2024 – Tanta voglia di Fiorentina, tanta voglia di volare, ancora, sulle ali viola. Oggi al Franchi arriva l’Inter campione d’Italia (fischio d’inizio alle 18) e ci sarà bisogno del sostegno di tutti i tifosi viola, più che mai. La squadra di Palladino sta regalando un sogno ai fiorentini e loro, che stanno preparando una coreografia speciale dentro lo stadio, hanno tutta l’intenzione di non svegliarsi. Affidandosi... alla scaramanzia. Così c’è chi non lava mai la maglia della Fiorentina, chi si affida ai ’cimeli’ di famiglia e chi ha sdoganato ’il salto della vittoria’ per allenarsi a tifare.

“Sono super emozionato per la partita – apre il coro viola Davide Cozzolino – Ogni volta che la Fiorentina gioca una sfida importante, ho il mio rito scaramantico: indosso sempre la maglia viola che ho comprato anni fa. La cosa strana è che non la lavo mai prima della partita, perché credo che porti fortuna. Spero che i ragazzi diano il massimo e che riusciremo a vincere”. Virginia Papi confessa di avere “un po’ di ansia” per la sfida, che combatte con il rito classico di ogni partita importante: “Mi metto calzini diversi e una maglietta bianca. Ho anche un portafortuna che mi porto sempre, un braccialetto viola che mi ha regalato mia nonna. Credo davvero nella scaramanzia e spero che ci portino bene anche stavolta.

Daniela Vokkri non vede l’ora di vedere la partita, perché già esserci, a lottare punto a punto con le migliori, è una grande soddisfazione. “La sfida con l’Inter? Prima di ogni incontro importante ho l’abitudine di mangiare la pizza con i miei amici allo stesso ristorante. È un rito che ci ha sempre portato bene. Quest’anno la squadra sembra davvero in forma. Incrociamo le dita”.

“Sono molto tesa per questa partita – dice Irene Nocera – Quando gioca la Fiorentina tengo sempre il telefono in modalità aereo. Inoltre ho un ciondolo a forma di giglio che porto al collo: è una tradizione di famiglia, e credo che ci porti fortuna. Forza Viola!”.

Anche Martina Raddi non vede l’ora di ’scendere’ in campo. “Aspetto questa partita da mesi. Ho un rituale un po’ strano: leggo sempre le statistiche e analizzo gli scontri precedenti per fare il mio pronostico, poi mi faccio un bagno caldo e ascolto la musica prima di uscire. Credo che sia importante entrare nella giusta mentalità. La Fiorentina ha bisogno di noi, e noi abbiamo bisogno di loro”.

Prontissima a fare il tifo Aura Forlai: “E’ una partita fondamentale, lo sappiamo. Come mi preparerò? Prima di ogni match importante faccio il ‘salto della vittoria’ come una sorta di riscaldamento scaramantico. Sembra sciocco, però mi fa sentire carica. Inoltre tengo sempre l’ultima foto scattata con gli amici sul mio cellulare: mi ricorda quanto sia bello tifare insieme. Speriamo bene, forza Fiorentina”.