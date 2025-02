Testamento biologico, cos’è e come orientarsi. Gli incontri gratuiti per saperne di più

Firenze, 10 febbraio 2025 - Solo 3 persone su 10 si pongono il problema del proprio fine vita. In realtà, redigere il testamento biologico, anche (e soprattutto) quando si è in buona salute, è un atto di grande responsabilità verso se stessi e coloro che ci stanno vicino. Per questo File, Fondazione italiana di leniterapia, offre un servizio di consulenza gratuito grazie al quale sarà possibilità capire come redigere un testamento biologico, dove depositarlo, quale è la differenza tra disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure.

Il servizio di consulenza gratuito sarà realizzato grazie agli open day sul testamento biologico che File organizza ogni terzo venerdì del mese, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sua sede a Firenze in Via Aretina 155/1, alla presenza di Mariella Orsi, sociologa esperta in bioetica, e Massimo Piazza, medico palliativista. Queste consulenze finora sono state d’aiuto a circa 80 persone. Redigere un testamento biologico, infatti, può risultare difficile: è molto importante essere in possesso di informazioni mediche, legali ed etiche chiare e complete. Solo così è possibile sottoscrivere delle disposizioni che rispondano correttamente alle proprie volontà.