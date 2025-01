Test su funzionamento a infrastrutture

FIRENZEBye bye capolinea della tramvia in piazza dell’Unità. O almeno addio alla fermata come l’abbiamo conosciuta finora. Il primato di pensilina più vicina a piazza del Duomo infatti le sarà presto scippato dalla Vacs, con l’entrata in servizio della fermata in piazza San Marco. In piazza dell’Unità arriveranno solo le corse della linea 2 con partenza dall’aeroporto delle 5 del mattino e di mezzanotte. Poi stop. Per sempre? No. Palazzo Vecchio è al lavoro per ripristinare gli arrivi del tram in piazza dell’Unità una volta che la linea 3.2.1, cioè quella che collegherà piazza della Libertà con Bagno a Ripoli, sarà completata. Ma ancora si dovrà aspettare almeno fino a metà del 2026, se tutto andrà bene. E ora che succederà? Sirio una volta superata la fermata Alamanni punterà verso la Fortezza da Basso facendo soste sia qui che in via Valfonda. Saranno queste, per ora le fermate più vicine alla stazione e al centro. Poi proseguirà in viale Lavagnini. Alla linea 2 Peretola-Unità, entro fine gennaio al massimo, si aggiungeranno le sei fermate della Vacs: Lavagnini, Poliziano, Libertà-Parterre, Cavour, San Marco e La Marmora. In tutto la tratta sarà allungata di 5 chilometri tra andata e ritorno. Il tempo stimato dall’aeroporto di Peretola a San Marco e di 35 minuti circa con 800 corse al giorno. Ma intanto ieri, al capolinea in piazza dell’Unità qualcuno c’era che aspettava. Soprattutto turisti, che, mentre sorreggono le valigie, osservano confusi il foglio di carta – strappato – affisso al tabellone che spiega i motivi delle modifiche. Da qui non partirà nessun tram. I turisti continuano ad attendere, specie quelli che stanno dall’altro lato del binario, perché a quella pensilina, il foglio è stato strappato da qualcuno. Efrain Saccaco Ramos ha appena finito di lavorare. Aspetta, legge il modulo stracciato, aspetta ancora. "Sono confuso, non capisco il motivo. Questa fermata è comoda per me, perché è la più vicina al posto dove lavoro. È vero, fare cinque minuti a piedi in più non mi cambia molto. Però se questa fermata c’è…".Vicino al capolinea, alla sosta dei bus ‘Stazione Scalette’, Natasha Rossi aveva già programmato di cambiare i suoi piani. "Sì, sapevo di questa variazione. Ma per quanto tempo durerà? Di solito io non uso la T2, però il capolinea Unità è un punto piuttosto strategico".Nel frattempo continua il pre-e-esercizio della Vacs con i tram che stanno percorrendo la linea 2 da Peretola a San Marco. I viaggi a porte chiuse continueranno almeno fino al 15 di gennaio quando arriverà il verdetto sul pre-esercizio. Ad emetterlo sarà l’Ansfisa, l’agenzia del ministero dei Trasporti. In caso di esito non positivo la fase di test potrà essere estesa. In caso di via libera, invece, tutti in carrozza entro pochi giorni.

Lavinia Beni