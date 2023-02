Un video che racconta, attraverso lo sguardo di tre artigiani, l’atto creativo, così come prende forma nei loro laboratori. Un viaggio fatto di infinite concatenazioni, di ricerca, di tecniche di lavoro, di persone e di materiali. È "My creativity", il terzo capitolo di Timeless, il progetto di comunicazione, nato dagli artigiani per gli artigiani, con l’obiettivo di promuovere l’artigianato della moda e, al contempo, di avvicinare i più giovani ai mestieri della filiera. Si tratta di un video, prodotto da Cna Federmoda Firenze con il contributo del Comune. "E’ stato bello scoprire le diverse visioni che gli artigiani hanno della creatività che è un concetto intimo e diverso per ognuno di noi. È quella cosa che ti permette di trasformare in oggetti tangibili le tue idee, ma anche quella cosa che ti permette di risolvere problemi e trovare soluzioni creative" spiega Agnese Fazolo, presidente di Cna Federmoda Firenze.