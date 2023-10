Terzina al femminile per il Premio Fiesole Narrativa Under 40 Tre donne si contendono la XXXII edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40. Sabato 28 ottobre, a Fiesole, la cerimonia di premiazione. Premio importante per scrittori emergenti, che ha già premiato autori affermati. Un'occasione per promuovere la cultura e far avvicinare le nuove generazioni alla parola scritta.