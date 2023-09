Terremoto in Marocco, imprenditrice fiorentina lancia raccolta fondi

Firenze, 11 settembre 2023 – Una campagna di sottoscrizioni a favore delle popolazioni terremotate del Marocco, sua terra d'origine, è stata lanciata da Asmaa Gacem, imprenditrice fiorentina attiva nel settore del turismo, dell'assistenza e dell'edilizia. Dall'imprenditrice arriva una lettera appello per sensibilizzare tutti nei confronti della tragedia , che secondo una prima stima ha fatto oltre 2.500 vittime.

"Caro amico, cara amica, in questi giorni - scrive Gacem – sto assistendo come tutti a questa grande tragedia che ha colpito Marrakech, la mia città, da dove provengo e dove ci sono tanti miei familiari, amici e conoscenti. Sono sicura che tu, come me, non rimarrai insensibile a quanto è accaduto. Pertanto, ho deciso di promuovere una raccolta fondi per fare fronte alle necessità urgenti della popolazione colpita dal terremoto. Se vuoi partecipare con me a questa iniziativa, ti chiedo di fare una donazione, e ti ringrazio fin da adesso”.

Il riferimento è un'apposita piattaforma di raccolta fondi online all'indirizzo https://gofund.me/720555e7. "Speriamo di poter raccogliere una cifra importante - spiega Gacem - da destinare all'assistenza di quanti hanno bisogno”.