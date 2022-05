Terremoto Firenze, Giani: "Nessun danno, ma la zona va tenuta sotto osservazione"

Articolo : Terremoto 12 maggio, forte scossa in Toscana

Firenze, 13 maggio 2022 - Dopo la scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta che ieri sera ha fatto passare attimi di paura nella provincia di Firenze e non solo, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto a margine di una conferenza stampa, tenutasi questa mattina a Palazzo Strozzi, per fare il punto sulla situazione dei fenomeni sismici che si sono susseguiti negli ultimi giorni.

"Questa ultima scossa - ha detto - è stata forte come la prima, del 3 maggio, alla quale è seguito un grande sciame sismico, ma non ha provocato danni perché è stata breve e si è propagata in un territorio che aveva già vissuto uno sciame di assestamento". Si è dunque trattato di un evento piuttosto grave, che ha fatto preoccupare gli esperti. Infatti, continua Giani, "Il fatto che a distanza di pochi giorni vi sia stato uno sciame con circa 200 scosse, e la prima e l'ultima siano sempre sul 3.7, ci spinge a tenere molto sotto osservazione quell'area".

Questa mattina, dopo i sopralluoghi notturni e le prime rassicurazioni arrivate dai vari enti territoriali, il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, ha confermato quel che è già emerso ieri sera: "Anche dalle ulteriori analisi tecniche effettuate non si riscontrano danni ad edifici scolastici e pubblici".