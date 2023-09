Terremoto a Marradi, Nardella: “Per fortuna i danni non sono significativi”

Firenze, 19 settembre 2023 - "Abbiamo fatto con la Protezione civile tutti gli esami del caso, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comuni sono al lavoro perché si possa avere un quadro definito dei danni che però per fortuna non sono particolarmente significativi se non nelle zone più vicine all'epicentro, quella del comune di Marradi". È il bilancio del sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento a Palazzo Vecchio, a proposito del terremoto che ha colpito ieri mattina il Mugello e parte della Romagna. "Oggi farò un altro giro di colloqui con i sindaci del Mugello per avere uno stato dell'arte definitivo", ha aggiunto.