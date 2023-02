Tentato furto nella pizzeria Dopo le coltellate all’edicolante cresce l’allarme criminalità

La brutta sorpresa i gestori della pizzeria a taglio "Non solo pizza" l’hanno avuta ieri mattina presto, al momento di aprire i battenti. La porta di ingresso era stata pesantemente danneggiata nel tentativo di entrare all’interno. I danni sono da quantificare ma comunque pesanti: "Il sabato arrivo presto, intorno alle 7 o poco più tardi per fare gli impasti, visto che è giorno di mercato – racconta Carlo Farnerari che gestisce la pizzeria (foto) – e sono rimasto di sasso. Fra l’altro, non si capisce cosa pensassero di trovare visto che l’incasso viene portato via ogni sera e non abbiamo certo cose preziose". Non è chiaro quando il tentativo di effrazione sia avvenuto: "Venerdì ho chiuso alle 11 – prosegue Carlo Farnerari – e ho trovato i biglietti del passaggio della guardia giurata, al mattino presto poi arrivano i banchi del mercato, quindi può darsi che chi ha provato a entrare sia stato disturbato da qualcosa. Penso a cosa sarebbe potuto accadere se fosse passato qualcuno o fossi arrivato prima, non so quali sarebbero potute essere le conseguenze".

L’episodio, che arriva quasi a una settimana esatta dall’accoltellamento dell’edicolante di Querceto Paolo Colella, non è il primo negli ultimi tempi per la pizzeria: "In trent’anni – prosegue Farnerari – non era mai accaduto nulla. Poi un mese fa, di domenica con la pizzeria chiusa, mio cognato ha lasciato il suo zaino dietro al bancone nascosto e, dopo poco, quando è tornato dal retro non lo ha trovato più. Ora il tentativo di effrazione, eppure siamo nella piazza centrale di Sesto e in mezzo alle case. Magari se qui fossero state installate telecamere avremmo potuto vedere in faccia queste persone che stanno rovinando Sesto".

Sandra Nistri