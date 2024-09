Tenta furto in abitazione a Poggibonsi, arrestato

Poggibonsi (Siena), 3 settembre 2024 - Un 40enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Poggibonsi (Siena) per tentato furto in un'abitazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato grazie all'intervento del proprietario della casa, che nel pomeriggio dello scorso 29 agosto aveva notato il 40enne sul pianerottolo, mentre usciva dall'appartamento e, con l'aiuto di altri cittadini, era riuscito a bloccarlo e ad allertare i militari tramite il numero unico di emergenza 112. Ieri il 40enne, dopo le formalità di rito, è comparso in udienza ed il giudice del tribunale di Siena ha convalidato l'arresto, condividendo la richiesta formulata dal pubblico ministero e disponendo la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari.