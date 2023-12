Tennis e padel. Due tornei di solidarietà

Da una parte il tennis, dall’altra il Padel. Tutti insieme per solidarietà. Sono stati un centinaio, infatti, i partecipanti ai due tornei che si sono svolti rispettivamente sui campi di Polisportiva 2M e SPH Firenze Hidron, con maglietta di ordinanza e tanta voglia di condivisione. Una bella giornata di sport e beneficenza visto che gli atleti iscritti, equamente divisi fra le due discipline sportive, a conclusione degli incontri, a cui è seguita anche la cena, hanno permesso di devolvere 2.000 euro sul conto corrente aperto dal Comune di Campi a favore degli alluvionati. Già durante la fase più acuta dell’emergenza, fra l’altro, il Centro sportivo polivalente Hidron aveva recitato più che degnamente la propria parte fungendo da punto di distribuzione di generi alimentari e di pulizia per la casa. Mobilitandosi inoltre, in collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio, per sostenere la raccolta fondi dedicata e voluta proprio in aiuto alle fasce più deboli della popolazione duramente colpita dall’alluvione di inizio novembre.

Ma anche la Polisportiva 2M non è nuova a iniziative di solidarietà e inclusione, come dimostra per esempio il torneo doppio H integrato di tennis che si svolge da quattro anni presso gli impianti di via Barberinese, ovvero due giorni nel corso dei quali a sfidarsi sono sedici coppie formate da un tennista in carrozzina e un tennista normodotato con atleti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo già fissato, pertanto, è quello di organizzare altre iniziative anche in futuro sempre con un duplice scopo: fare sport e compiere un’azione concreta di solidarietà.

Pier Francesco Nesti