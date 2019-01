Firenze, 21 gennaio 2019 - Avevano montato una tenda in un terreno pubblico accanto al Giardino dell'Iris sotto il piazzale Michelangelo. Questa mattina però la Polizia Municipale è intervenuta con Alia sgomberando tutto e ripulendo l'area. L'operazione è scattata a seguito di alcune segnalazioni arrivate dagli uffici comunali del Verde pubblico.

Gli agenti del distaccamento di Gavinana sono intervenuti in un terreno comunale accanto al Giardino dell'Iris e a cui si accede da viale Poggi. I campeggiatori abusivi, che al momento del controllo della Polizia Municipale non erano presenti, avevano montato una grande tenda dove, all'interno, gli agenti hanno trovato varie suppellettili, mobiletti con alcuni vestiti e generi alimentari scaduti. La pattuglia, insieme agli operatori di Alia, hanno sgomberato il terreno e rimosso tutto il materiale. Gli agenti procederanno con la denuncia contro ignoti per invasione di terreni pubblici.