Tempo di manutenzione alle barriere anti-rumore. Chiusura notturna sull’A1

Per consentire attività di manutenzione delle barriere antirumore sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dalle 22 di giovedì alle 6 del giorno dopo sarà chiusa la stazione di Calenzano in entrata verso Firenze. L’annuncio arriva da Autostrade per l’Italia che consiglia anche, in alternativa di entrare alla stazione di Prato est, sull’A11 Firenze-Pisa nord per poi proseguire in direzione del capoluogo. Maggiori info sul sito: https://www.autostrade.it/it/previsioni. Si tratta di uno dei tanti interventi effettuati nel tratto in orario notturno per non interferire con il traffico più massiccio del giorno.