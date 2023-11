Tempesta di vento. Albero crolla al Piscetto

Tempesta di vento a Scandicci, pino crolla su un’azienda in via del Piscetto. Fortunatamente ci sono stati danni ridotti per la struttura e nessun ferito. Di certo tanta paura per chi era al lavoro in ditta.

Come è risaputo i pini sono alberi tra i più a rischio crollo in caso di maltempo. In questo caso la pianta di dimensioni piuttosto importanti si è piegata sotto alle raffiche di vento fino al appoggiarsi al tetto del capannone che si trova nel pieno della zona industriale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Firenze Ovest che hanno utilizzato un carro scala per tagliare l’albero a pezzi ed eliminare il pericolo.

Le amministrazioni hanno spesso un piano di sostituzione per queste alberature, piuttosto usate negli anni ’80 per la rapida crescita, ma anche di indubbio pericolo in caso di maltempo perché le radici rimangono superficiali nel terreno.