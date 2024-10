Tecnico di sistemi di allarme. Ecco i requisiti per il ruolo

Verisure, multinazionale che opera nel settore dei sistemi d’allarme e antifurto, è alla ricerca di personale in Toscana. Attualmente sono 17 le posizioni aperte. A Pisa, Livorno, Massa, Carrara, La Spezia, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia e Lucca e Siena Verisure seleziona figure commerciali da inserire nella rete vendita. Per la sede di Firenze assume, con contratto full time a tempo determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato, un tecnico di assistenza di sistemi di allarme.

Tra i requisiti richiesti: patente B, buona manualità e passione per i dispositivi informativi. Infine, si segnala la ricerca di un delegato Alleanze per la Toscana, che avrà avrà la responsabilità di gestire i punti vendita o i referenti assegnati di un partner Alleanze. Per consultare tutte le posizioni aperte, per candidarsi e maggiori info sull’azienda, visitare il sito: careers.verisure.com/it/it.