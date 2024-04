Tech Jobs Fair, aziende a caccia di talenti : "Poche donne lavorano con le tecnologie"

FIRENZE

Meno di due donne su 10 lavorano nelle nuove tecnologie, un divario che nasce già nelle aule universitarie. È stato questo, uno dei temi trattati, ieri, durante il Tech Jobs Fair, l’appuntamento che incrocia domanda e offerta nel settore delle new technologies, che ieri, dalle 15 alle 19, si è tenuto all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, uno dei luoghi più rappresentativi dell’ecosistema digitale in città, sede di Nana Bianca, startup studio e uno dei primi acceleratori in Italia, nonché di una scuola di coding aperta agli over 18.

"Dobbiamo recuperare il Gender Gap - commenta il fondatore dell’iniziativa Rodolfo Duè - se vogliamo che le nostre aziende restino competitive". Un evento, dunque, che ha l’obiettivo di far conoscere le aziende nate pochi anni fa ai candidati.

"Secondo il Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum – sottolinea Duè - su 146 Stati mappati, l’Italia è al 63° posto. Le donne pertanto continuano a essere sottorappresentate. Una situazione che amplia il gap tra domanda e offerta: ci sono più posizioni aperte che candidati disponibili". Tra i profili più richiesti: sviluppatori software, programmatori, analisti di sistema e cybersecurity. "Spesso il problema è di tipo culturale - aggiunge Duè - perché tanti ragazzi tendono a intraprendere un percorso di studi in base a ciò che sentono in famiglia. Portiamo a testimonianza che le ragazze sono più brave dei ragazzi, con una sfida di programmazione aperta a tutti e le persone più in gamba sono state quelle di sesso femminile.

Tanti tra più e meno giovani che ieri hanno assistito a questa giornata, tra cui Stefania Struzzi, 37enne, "È bello poter essere qui, conoscere più persone possibili e avere uno scambio di idee e di opinioni e soprattutto crescere a livello di competenze e conoscenze".

Fa eco anche il suo collega Marco Marchionni confermando "Essere qui dopo la sfida che hanno proposto, dopo l’impegno che ci abbiamo messo è per noi un gran traguardo, siamo contenti di essere tutti qui a condividere le stesse passioni". Tra i partner dell’iniziativa: Bianco Lavoro Euspert, Deckx, Ecosistema Formazione Italia, Firenze Dev, FlexRem, Hightekers, Nana Bianca, 42 Firenze, Tech Compenso e Tomorrow Devs.

Linda Coscetti