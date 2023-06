Teatro Verdi Musical e non solo Da Cabaret a Pippi Calzelunghe un cartellone per tutti i gusti

Un sipario che si apre a ottobre per chiudersi a maggio, fra classici e novità, musica, danza, teatro, divertimento ed emozioni.

Arriva l’estate ma il teatro Verdi non va in vacanza, perchè è al lavoro sul cartellone della prossima stagione, presentato ieri da Claudio Bertini e Giovanni Vernassa, che ne curano la gestione per Antico Teatro Pagliano. Da domani partono le riconferme degli abbonamenti, dal 26 giugno le nuove sottoscrizioni. Per cominciare in allegria, il primo titolo sarà Il marchese Del Grillo con Max Giusti e la regia di Massimo Romeo Piparo, tratto dal film di Monicelli del 1981 con Alberto Sordi.

Si proseguirà al Tuscany Hall con la compagnia Gigi Proietti Globe Theatre, che presenterà “Romeo e Giulietta“ di William Shakespeare secondo la visione del grande Proietti.

Per gli evergreen che non finiscono mai di divertire, Barbara D’Urso sarà in scena con “Taxi a due piazze“ per la regia di Chiara Noschese.

Teatro Verdi da sempre vuol dire musical, come “Pippi Calzelunghe“ di Astrid Lindgren da un’idea di Gigi Proietti, versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti. Un cast di tredici attori, ballerini, acrobati e cantanti interpreta i personaggi dello spettacolo diretto da Fabrizio Angelini.

Ancora musical con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo con “Cabaret“, uno dei titoli più famosi della storia del musical, tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, ambientato nella Berlino degli anni ‘ 30, al Verdi per la regia di Arturo Brachetti & Luciano Cannito.

E poi il duo della risata, Massimo Lopez e Tullio Solenghi con “Dove eravamo rimasti“,spettacolo di arti varie scritto dagli stessi Lopez e Solenghi con la collaborazione di Giorgio Cappozzo.

L’ecletticità e il fascino di Luca Ward saranno sul palco con “Matilda“, il musical di Roald Dahl, adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo, basato sul celebre romanzo per bambini di Roald Dahl.

Angela Finocchiaro e Bruno Stori portano in scana “Il calamaro gigante“, dal romanzo di Fabio Genovesi regia Carlo Sciaccaluga. Mentre si torna al musical con “Chicago“ per la coreografie di Franco Miseria e la regia di Chiara Noschese.

E in fatto di musical non poteva mancare un omaggio a Andrew Lloyd Webber col suo “Cats“, adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo, a 40 anni dal debutto a Broadway.

Prosegue il cartellone con Vincenzo Salemme “Natale in casa Cupiello“ di Edoardo de Filippo, e i Roma City Musical con l’indimenticabile “Fame -Saranno famosi“. Vanessa Incontrada proporrà “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare“.

Tutto il programma su www.teatroverdifirenze.it

Olga Mugnaini