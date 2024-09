Teatro Limonaia. C’è ’Luther’ per Intercity

Il Festival Intercity, questa volta dedicato all’Irlanda, prosegue nel fine settimana con una prima nazionale. In scena, domani e domenica a partire dalle 20,30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, sarà lo spettacolo ’Luther’ di Fishamble: The new play company, scritto e interpretato da Pat Kinevane. King, in inglese con sottotitoli in italiano, racconta la storia

di Luther, un uomo di Cork, chiamato così in onore dell’eroe di sua nonna Bee Baw, Martin Luther King. Luther lascia il suo appartamento solo per viaggi essenziali e per impersonificare Elvis. Lo spettacolo esplora pregiudizi, privilegi e resilienza, mentre Luther lotta per vivere a pieno la sua vita. Non si tratta del primo lavoro prodotto insieme per Fishamble e Pat Kinevane che hanno collaborato, in precedenza, in Forgotten, Silent, Underneath e Before, ottenendo importanti premi internazionali e straordinarie collaborazioni. Ora, Fishamble e Pat Kinevane, con la regia di Jim Culleton e la musica di Denis Clohessy, ritornano

con questa quinta collaborazione alla Limonaia, uno specialissimo one-man show. Il protagonista Pat Kinevane è originario di Cobh, nella contea di Cork. Ha lavorato come attore in teatro, cinema, televisione e radio per 30 anni. Nel 2016 ha vinto come attore e scrittore un "Olivier Award" a Londra, che è stato condiviso con Fishamble e Jim Culleton, parti integranti della produzione e della regia dei tre one man show di Pat. Come scrittore ha completato il suo primo lungometraggio The Nun’s Wood nel 1997. Sandra Nistri