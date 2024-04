Teatro, libri, musica e orti. Estate al parco della Piana

di Sandra Nistri

La zona è decisamente decentrata e la scommessa, dunque, è ancora più grande. Far diventare, cioè, un’area pensata per fare attività di somministrazione addirittura la porta di accesso al Parco della Piana.

Con una serie di attività, di tipo sociale, ambientale e di aggregazione adatte per diverse fasce di età. Il progetto prenderà il via ufficialmente il prossimo fine settimana con un ricchissimo calendario di appuntamenti. Tutto nasce dalla volontà dell’Associazione Matteo Patrizi, creata per volere dei genitori e amici del giovane morto in sella alla sua moto, il 7 dicembre 2021 in via di Castello a Firenze, per il mancato rispetto di uno stop da parte del conducente di un’auto che lo aveva preso in pieno, e da Hangar42, che gestisce la pista kart indoor di Calenzano. Le due realtà, molto attive in ambito sociale, hanno innescato il percorso cui si sono poi uniti oltre 35 partner con l’obiettivo dichiarato di far vivere questo prezioso quanto poco conosciuto spazio verde in via del Pantano grazie ad attività, laboratori, incontri.

Tra le proposte appuntamenti periodici con Lama e Alpaca, una scuola di mountain bike per bambini (nell’anno del Tour de France a Firenze), un orto didattico per i laboratori con famiglie e scuole e poi teatro, musica, libri e scoperta delle aree circostanti. "La risposta della comunità sestese a questo progetto è andata oltre ogni aspettativa" - commentano Maurizia ed Egidio, genitori di Matteo, che ringraziano di cuore Marco Falci ideatore e fautore di questo progetto e intimo amico di Matteo. "Lo dimostrano la quantità ma soprattutto la qualità di adesioni di organizzazioni partner di GreenUp42. Adesso l’obiettivo per i prossimi cinque anni (tempo di affidamento dell’area al gruppo ndr) è di allargare la squadra, facendo diventare questo luogo uno spazio conosciuto e amato".

Tante le attività, tutte gratuite, previste per la due giorni inaugurale: per sabato 20, ad esempio, oltre a diversi laboratori per i più piccoli sono previsti fra l’altro, dalle 10 alle 12, una visita ai laghi del Parco della Piana con osservazione della ‘fauna presente’ a cura di Legambiente Sesto Fiorentino, una attività di ‘plogging’, pulizia del parco della Piana a cura di CAI, La Racchetta, Pro Loco e Plogging Sesto Fiorentino dalle 15 alle 17 e un laboratorio di teatro a cura dell’Associazione Zera dalle 17. Domenica 21 il via sarà, alle 9,30, con una corsa collettiva. Fra gli altri appuntamenti della giornata anche un reading "Possiamo salvare il mondo prima di cena", dalle 18, con i gruppi di lettura "Jane Austen" e "Leggo Femminista" della Libreria Rinascita Ubik, un pomeriggio di gioco libero con giochi da tavolo e di ruolo e il finale con un Dj set.