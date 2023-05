Teatro Garibaldi Ecco i dati stagionali Record di presenze e abbonati dal ’99

La stagione teatrale appena conclusa del Garibaldi di Figline segna un record: 858 abbonamenti e 7349 presenze totali agli spettacoli sono il miglior risultato stagionale dal 1999 a oggi (ma 23 anni fa gli eventi erano stati molti di più).

Lo storico palcoscenico valdarnese celebra dunque al meglio i suoi 150 anni di vita con un successo di pubblico che lo conferma "importante motore culturale per la nostra comunità, dove la tradizione si sposa sempre con l’innovazione" commenta il sindaco Giulia Mugnai.

Lo spettacolo più visto tra quelli andati in scena è stato "Quasi amici", con Massimo Ghini e Paolo Ruffini: il riadattamento teatrale del celebre film francese con le sue 936 presenze in due serate è uno dei più apprezzati dell’ultimo decennio.

Ottimi numeri anche per gli spettacoli che hanno portato in scena attori del calibro di Sergio Castellitto e Amanda Sandrelli, Ambra Angiolini e Ale & Franz, Lella Costa e Milena Vukotic, oltre a decani come Nini Salerno e Franco Branciaroli.

Le sei esibizioni dell’Orchestra della Toscana, che ha abbinato giovani direttori e solisti emergenti, hanno registrato ben 1.287 presenze.

Successo anche per la novità della stagione, ossia il ricco programma "Fuori scena", una vera stagione parallela che ha affiancato agli spettacoli in sala, iniziative nei luoghi più insoliti, dai pomeriggi per tutta la famiglia alla scoperta degli angoli nascosti del Garibaldi e della sua storia, fino agli spettacoli in soffitta e all’apprezzato "L’ombrello di Noè" della Compagnia delle Seggiole.

Ma il Garibaldi non va di certo in vacanza: se chiude le porte del teatro storico per i mesi estivi, apre quelle della sua arena con il "Summer fest": dal 20 giugno al 29 agosto, ci saranno infatti numerosi appuntamenti di musica, teatro e cinema all’aperto.

Manuela Plastina