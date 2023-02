Teatro delle Donne, 30 anni di lotte e spettacoli

Trent’anni di lotte e spettacoli. Trent’anni in cui il Teatro delle Donne di Firenze si è accreditato tra i centri più qualificati della drammaturgia contemporanea attraverso un teatro pensato, scritto e realizzato dalle donne. Un anniversario che fra qualche settimana sarà festeggiato con una grande festa al Teatro Goldoni, con al centro la presentazione del libro “Il Teatro delle Donne – 30 anni”, (Polistampa) curato da Elisabetta Meccariello, con la prefazione di Dacia Maraini, fondatrice della scuola di scrittura teatrale del Teatro delle Donne, e l’introduzione di Maria Cristina Ghelli, presidente e direttrice artistica, col contributo di Stefano Massini, a lungo autore e regista residente del Centro di Drammaturgia del Teatro delle Donne.

"Il Teatro delle Donne in trent’anni di attività - racconta Maria Cristina Ghelli -, in linea con le migliori iniziative europee, ha messo in piedi l’unico Centro nazionale di drammaturgia delle donne, ha raccolto in un archivio e catalogato circa 1000 testi di autrici italiane contemporanee, ha pubblicato cataloghi dei testi e annuari delle autrici (circa 180 quelle attualmente aderenti), testi di teatro, dato sede alla Scuola nazionale di scrittura teatrale fondata da Dacia Maraini, che è una delle più qualificate scuole di drammaturgia nazionali".

Nato a Firenze negli anni Novanta per portare sul palcoscenico la questione femminile, ha realizzato numerosi spettacoli innovativi. Il volume ne ricostruisce la storia con documenti d’archivio e testimonianze delle fondatrici, "ancora oggi impegnate in una missione di cui si sente sempre più l’esigenza: sostenere le donne a prendersi il proprio spazio sulla scena, per iniziare a scrivere un futuro diverso".

Olga Mugnaini